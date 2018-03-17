СБУ выслала из Украины журналистку Россия-24: готовила провокации

СБУ принудительно вернула в Россию журналистку телеканала Россия-24 Наталью Гончарову, которая якобы планировала "тенденциозно освещать" выборы президента РФ на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали деструктивную деятельность работника телевизионного канала Россия-24 Натальи Гончаровой, которая осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора", - сказано в сообщении.

В СБУ утверждают, что в начале марта Гончарова подготовила 4 видеоматериала, в которых "в искаженном виде подавала ситуацию" в Украине.

По информации спецслужбы, россиянка планировала "проведение информационной провокации путем тенденциозного освещения выборов президента РФ на территории нашего государства".

Гончарова была принудительно возвращена на территорию РФ, с запретом въезда в Украину сроком на 3 года, отметили в СБУ.

В августе 2017 года СБУ депортировала журналистку Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Тамару Нерсесьян.