СБУ заблокировала распространение шпионской программы для мобильных телефонов

Распространение программного обеспечения, которое скрыто собирало информацию с мобильных телефонов украинцев, заблокировали сотрудники службы безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники установили, что группа злоумышленников из разных регионов Украины разработала программу для скрытого снятия информации с мобильных устройств. Свои "услуги" они продавали клиентам через специально созданные веб-ресурсы. Заказчик, заполнив на сайте соответствующую заявку, получал сначала тестовый доступ к "сервису". Ему поступала ссылка, которую он должен был физически "закачать" на телефон нужного ему лица. Программа запускалась автоматически при включении мобильного телефона и действовала скрыто от владельца", - сообщили в СБУ.

Отмечается, что программа перехватывала телефонные разговоры, СМС и ММС- переписки, общения через популярные мессенджеры и электронную почту, предоставляли доступ к фото- и видео файлов телефона, фиксировала местонахождение абонента.

Сотрудники СБУ в Харьковской области провели ряд обысков в офисах и по местам проживания участников группы, во время которых изъяли доказательства противоправной деятельности злоумышленников. Решается вопрос об объявлении фигурантам дела подозрения в совершении преступлений. Расследование продолжается.

Напомним, в конце 2017 Служба безопасности Украины установила российское происхождение последних хакерских атак на правительственные и инфраструктурные информационные системы государства.