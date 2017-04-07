СБУ задержала двух админов сепаратистских групп в соцсетях

СБУ задержала двух жителей Кривого Рога и Каменского (Днепропетровская область), которые проводили антиукраинскую пропаганду в соцсетях.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

С 2014 года 52-летняя женщина и 45-летний мужчина были активными участниками антиукраинских групп в интернете, а в 2016 году их завербовали представители спецслужб РФ, утверждает СБУ.

Они создали и администрировали 12 групп в соцсетях, где распространяли специально подготовленные пропагандистские материалы.

"Также пособникам террористов ставили задачу собирать данные о расположении воинских формирований и сведения о сотрудниках правоохранительных органов Украины", - заявили в СБУ.