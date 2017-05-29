СБУ задержала хакеров, "прошивавших" телевизоры под запрещенные каналы

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили и пресекли распространение на территории страны программного обеспечения для просмотра запрещенных телеканалов.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

"Оперативники Управления СБУ в Харьковской области установили, что менеджмент одной из разветвленных оптово-розничных сетей, которая реализует бытовую электротехнику, организовал установку дополнительного программного обеспечения на SMART-телевизоры. За дополнительную плату покупателям предлагали "перепрошить" телевизор, чтобы получить возможность свободно просматривать телевизионные пропагандистские каналы страны-агрессора, запрещенные Национальным Советом по вопросам телевидения и радиовещания Украины за угрозу национальной безопасности. Стоимость такой услуги составляла 1900 гривень", - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что разработали программное обеспечение отечественные ІТ-специалисты, которые также занимались администрированием интернет-ресурсов для поддержки трансляции запрещенных каналов. Хостинг осуществляла одна из крупнейших провайдерских компаний.

Сотрудники СБ Украины провели ряд обысков в магазинах торговой сети в Харькове и по местам проживания фигурантов дела. Правоохранители обнаружили бухгалтерскую и иную документацию, которая доказывает реализацию нелегального программного обеспечения. Доступ к серверному оборудованию, которое находится в Киеве, заблокирован.

Сейчас уголовное производство осуществляется по ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Решается вопрос о квалификации действий злоумышленников по другим статьям.

Сотрудники спецслужбы также осуществляют проверку возможной причастности менеджмента торговой сети к уклонению от уплаты налогов и сокрытие реальных финансово-экономических и учетных процессов фирмы от государственных контролирующих органов.