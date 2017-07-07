"Сегодня Мультимедиа" закрывает свои филиалы

В компании решили оптимизировать деятельность

ЧАО "Сегодня Мультимедиа" закроет филиалы в Днепропетровске, Харькове, Одессе и Донецке. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению ЧАО в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), такое решение принял наблюдательный совет ЧАО 5 июля 2017 года.

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В сообщении отмечается, что решение о ликвидации филиалов принято ввиду необходимости оптимизации деятельности компании.

Холдинг "Сегодня мультимедиа" входит в медиагруппу ООО "Медиа Группа Украина", объединяющую также национальный телеканал "Украина", телеканалы "НЛО TV", "Индиго TV", тематические каналы "Футбол 1" и "Футбол 2", "Региональную МедиаГруппу" (каналы "Донбасс", "34 канал", "Сигма"), сейлз- хаус "Медиапартнерство", компанию "Диджитал Скринз" (OLL.TV, Xtra TV, Ukraine.TV), продакшн-компанию "Теле Про", Front Cinema.

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Собственником "Медиа Группа Украина" является группа "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова.

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