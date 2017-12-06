Сегодня Viber отмечает 7-ю годовщину со дня запуска

6 декабря 2010 года появилась первая версия клиента под iOS. В честь своего семилетия мессенджер раздает подарки общей суммой в 7 миллионов долларов. Viber - самый популярный мессенджер в нашей стране.

"В течение последних 7 лет Viber демонстрирует поразительные темпы роста. В этом году наша пользовательская база увеличилась на 20%, а годовой доход вырос вдвое, - отмечает генеральный директор Viber Джамел Агауа. - В следующем году мы представим функции, которые повысят скорость и эффективность общения как в личных, так и в групповых чатах. Наша цель на будущее - оставаться тем приложением, которое пользователи открывают первым каждое утро и не боятся, что личная информация будет доступна посторонним".

По случаю праздника Viber приготовил подарки общей стоимостью 7 млн долларов. Пользователям, подписанным на официальный чатбот Viber, в случайном порядке достанутся разные сюрпризы - от кредитов Viber Out до одного из пяти наиболее популярных платных стикерпаков в приложении.

Телеграф.com.ua

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