Сенцова в Нью-Йорке заочно наградили премией "Свобода писать"

В Нью-Йорке во вторник, 25 апреля, крымского режиссера, незаконно осужденного в России Олега Сенцова заочно наградили премией американского ПЕН-центра имени Барбары Голдсмит "Свобода писать".

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

"Эта премия - признание преданности Олега Сенцова свободе самовыражения, особенно праву на инакомыслие, несмотря на пребывание в заключении и злоупотребления властей по отношению к нему. ПЕН-клуб призывает власти России немедленно освободить Олега Сенцова", - сказано в сообщении.

Ежегодную награду Барбары Голдсмит американского ПЕН-центра вручают "узникам совести".

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали. 29 марта стало известно, что американский филиал международной правозащитной организации писателей PEN International присудил украинскому режиссеру Олегу Сенцову премию Барбары Голдсмит.

6 февраля сообщалось, что российские власти снова отказались выдать Украине политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко.

24 января Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию "Нападения на журналистов и свобода СМИ в Европе", подготовленную главой украинской делегации в ПАСЕ Владимиром Арьевым. В резолюции есть требование к РФ: освободить Олега Сенцова, Романа Сущенко и Николая Семену.

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