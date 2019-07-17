Серіал "Гра престолів" номінували на "Еммі" у 32 категоріях, "Чорнобиль" - у 19

Серіал "Гра престолів" американської студії HBO здобув рекордну кількість номінацій на премію "Еммі". Трансляцію проводили на каналі Американської телевізійної академії в YouTube.

Проєкт фігурує в категорії "Найкращий драматичний серіал".

Актори Кіт Герінгтон та Емілія Кларк - як найкращі виконавці в чоловічій та жіночій категоріях.

Акторів Ліну Геді, Мейсі Вільямс, Гвендолін Крісті, Софі Тернер, Альфі Аллена, Пітера Дінклейджа, Ніколая Костер-Вальдау номіновано як найкращих виконавців другого плану.

Серіал "Чорнобиль" американського телеканала HBO і британської телемережі Sky претендує на здобуття премій у 19 категоріях, зокрема "Найкращий мінісеріал".

Церемонія вручення нагород відбудеться в Лос-Анджелесі 22 вересня 2019 року.

"Еммі" - американська телевізійна премія. Її вважають телевізійним еквівалентом "Оскара". Проводять із 1949 року.

