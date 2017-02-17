Шкиряк предложил заблокировать mail.ru в Украине

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк призвал заблокировать в Украине также почту mail.ru после своего вчерашнего предложения заблокировать "Одноклассники" и "ВКонтакте".

Об этом Шкиряк сообщил на своей странице на Facebook.

"Я призываю всех нормальных и адекватных людей открывать собственные страницы в ФБ, Твиттере, Гугле. Где угодно, но только не в соцсетях Мордора. Я категорически против существования в Украине соцсетей, контролируемых государством-агрессором и активно наполняемых провокационным, вредным, антигосударственным контентом", - заявил Шкиряк.

Также Шкиряк призвал бойкотировать эти соцсети и заявил о поддержке своей инициативы гражданским обществом. По словам советника министра МВД, в идеи блокирования российских соцсетей есть поддержка Службы безопасности Украины и "позитивный сигнал с Администрации президента".

Напомним, 16 февраля Зорян Шкиряк призвал заблокировать в Украине социальные сети "Одноклассники" и "ВКонтакте". По его словам, эти соцсети подконтрольны российским спецслужбам.

Источник: ru.golos.ua

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