Школа-онлайн: у Зеленського розповіли, хто займається виробництвом проекту

Виробництвом освітнього проекту "Всеукраїнська школа онлайн" займаються працівники українських телеканалів, а також окремі продакшн-студії.

Серед них "СТБ", "1+1", "Новий канал", "Інтер", ICTV, "Україна", а також студії "Квартал 95", "Мамахохотала" і Patriot.

Про це повідомила генеральний директор директорату внутрішньої і гуманітарної політики Офісу Президента Вероніка Селега в коментарі "Українським Новинам".

Виробництвом проекту займаються працівники українських телеканалів, а також окремі продакшн-студії. Фото Pixabay/Pexels

"Виробництвом займаються медіа-спеціалісти різних українських телевізійних каналів, окремих продакшенів і фрілансери.

Оператори, звукорежисери, режисери монтажу, адміністратори на майданчику, гримери, запрошені зірки та інші спеціалісти є штатними та позаштатними працівниками, а також "обличчями" каналів СТБ, 1+1, Новий канал, Інтер, ICTV, Україна, студії Квартал 95, студії Мамахохотала, студії Patriot та інших.

Ними ж спільно надана частина виробничих потужностей для зйомок - камери, освітлювані та звукові прибори, комп'ютери для здійснення монтажу. Частина апаратури є приватною власністю спеціалістів-фрілансерів", - розповіла чиновниця.

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Нагадаємо, що "Всеукраїнська школа онлайн" стартувала 6 квітня.

У межах проєкту щодня відбуваються зйомки уроків за збалансованою шкільною програмою, яку розробило МОН спільно з учителями для учнів 5-11 класів.

До зйомок залучені також українські зірки: ведучі, музиканти, актори, спортсмени та інші.

УП. Життя

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