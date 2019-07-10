Шуфричу не понравилось давление на NEWSONE

Народный депутат, член "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич в эфире большого политического ток-шоу "Украинский формат" на телеканале NEWSONE публично обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, его предшественнику Петру Порошенко, главе ГПУ Юрию Луценко и спикеру парламента Андрею Парубию в связи с давлением на телеканал NEWSONE из-за инициативы провести телемост с российским телеканалом.

"Господин Парубий, можете быть спокойны, угомонитесь, телемосты будут. Господин Порошенко, Петя, отстань, твое время закончилось. Вот если бы ты помогал организовывать такие мосты, то, может быть, остался бы на второй президентский срок, а так жди своего первого. Юрий Витальевич (генпрокурор Луценко - Ред.), это тот случай, когда лучше жевать, чем говорить", - заявил нардеп.

По мнению Шуфрича, Зеленский должен был поручить правоохранителям защитить телеканал NEWSONE и журналистов, запретить любые вмешательства в журналистскую деятельность и поручить уполномоченным органам провести проверку после телемоста на предмет нарушений законодательства.

"Ну и господин Зеленский. Владимир Александрович, вы мне сердце разорвали позавчера. От человека, которому запретили "Сватов", "Слугу народа-3", я такого не ожидал. Ведь мы вас видели другим. Вы оскорбили журналистов и назвали их "слугами Рабиновича". Хочу напомнить, господин президент, вы и сам слуга Рабиновича, потому что он гражданин Украины и вы взяли на себя служить всем Рабиновичам и всем, кто сегодня является гражданами Украины. Тот, кто посоветовал вам отреагировать на телемост в такой форме, сослужил вам очень плохую службу", - высказался политик.