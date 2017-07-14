Силовики обыскивают офис холдинга "Вести"

Представители правоохранительных органов проводят обыски в офисе медиахолдинга "Вести", который находится в столичном бизнес-центре Gulliver

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Соответствующую информацию на своей странице в Facebook также подтвердила глава медиахолдинга Ольга Семченко.

Тем временем журналист Влад Антонов заметил, что вход в здание ограничен, а возле здания находятся представители спецназа.

Как рассказал журналистам главный военный прокурор Анатолий Матиос, прокуратура и полицейские проводят обыски в помещениях, которые принадлежат экс-министру доходов и сборов Александру Клименко. По его словам, с обысками также пришли в офисы, которые принадлежат компании "Юнисон".