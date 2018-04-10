Скандал с Facebook: Цукерберг дает показания в Конгрессе США

Цукерберг надеется избежать новых ограничений из-за громкого скандала с конфиденциальностью.

Основатель и генеральный директор корпорации Facebook Марк Цукерберг во вторник и среду будет давать показания в Сенате и Палате представителей Конгресса США по делу об утечке данных миллионов пользователей социальной сети.

Накануне были обнародованы его письменные свидетельства, направленные комитету Палаты представителей по энергетике и торговле, передает Радио Свобода.

Британская компания Cambridge Analytica собирала данные пользователей Facebook, чтобы использовать их в политической рекламе в разных странах. По последним данным, компания могла получить доступ к информации 87 миллионов пользователей соцсети. Ранее Цукерберг признал вину соцсети в утечке; он выкупил рекламу в британских газетах, чтобы извиниться перед пользователями.

Цукерберг взял на себя ответственность за утечку данных и за то, что соцсеть могла использоваться для распространения "фальшивых новостей" и разжигания ненависти, в том числе во время политических кампаний. По данным расследования, которое проводится в США, именно эту социальную сеть, в частности, использовали российские "интернет-тролли" перед выборами президента США, чтобы вмешаться в ход кампании. Цукерберг принес извинения в связи с тем, что Facebook стал инструментом для этого.

Основатель Facebook также описал меры, которые приняла соцсеть для того, чтобы подобные случаи не повторялись, в том числе удаление множества аккаунтов организаций и лиц, причастных ко вмешательству в выборы.

Роскомнадзор ранее обратился в Facebook с запросом о том, почему недавно были удалены аккаунты ряда российских СМИ. Цукерберг в своем письме Конгрессу дает косвенный ответ, утверждая, что они связаны, как предполагается, с так называемым "Агентством интернет-исследований" или "фабрикой троллей".