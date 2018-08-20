Скандал с Кевином Спейси значительно повлиял на фильм "Клуб молодых миллиардеров"

Фильм "Клуб молодых миллиардеров" отметился неожиданным рекордом в первый день проката.

17 августа в США на большие экраны вышел новый фильм "Клуб молодых миллиардеров", в котором впервые после скандала с сексуальными домогательствами сыграл известный голливудский актер Кевин Спейси. В фильме, основанном на реальных событиях, сыграла команда молодых и перспективных голливудских актеров: в частности, Ансель Елгорт, Тэрон Эджертон, Джереми Ирвин и Эмма Робертс.

Играет там и Кевин Спейси, исполнивший роль махинатора с Уолл-стрит. Съемки фильма закончились в январе 2016-го, почти за два года до того, как Спейси обвинили в сексуальных домогательствах В июне 2018 года американская независимая компания Vertical Entertainment, которая владеет правами на дистрибуцию "Клуб молодых миллиардеров", объявила, что все-таки выпустит фильм в США - но в ограниченный прокат.

17 августа лента вышла в американский кинопрокат - однако всего на 10 экранах по всей стране. В кинотеатре его можно увидеть, в частности, в Новом Орлеане, Финикс, Майами и Сарасоте. Как пишет издание The Hollywood Reporter, за первый день проката фильм собрал всего 126 долларов США. Большую часть этой суммы - 45 долларов заплатили зрители в городе Миддлтаун, штат Коннектикут.

По прогнозам издания, фильм может не собрать за первые выходные американского проката даже тысячи долларов и станет самым провальным за всю карьеру Кевина Спейси. Что интересно, в кинотеатрах Украины фильм появился в прокате в середине июля и был довольно популярным среди зрителей.

Телеграф.com.ua

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