Скандал со сбором данных. Украинцам советуют чистить аккаунты в Facebook

Новость об утечке данных 50 млн пользователей Facebook к компании Cambridge Analytica может стать серьезным поводом удалить свой профиль из Facebook. Некоторые мировые знаменитости уже заявили о своем уходе из этой соцсети. Не исключено, что их примеру последуют и рядовые пользователи по всему миру.

"Если взглянуть на комментарии под последним постом Цукерберга, в котором он обсуждает кризис доверия, связанный с утечкой личной информации пользователей, то видно, что негативные и положительные высказывания поделились поровну. Но негативные набирают гораздо больше "лайков". Это нехороший звонок для соцсети, которая последние несколько лет прячет голову в песок в ситуациях с информационными манипуляциями на своей платформе", - подметил директор агентства мобильного маркетинга LEAD9 Назар Грынык.

Есть повод задуматься о своих данных и у украинцев. Многие из которых могут обратить внимание на запасные варианты коммуникации, как, например, защищенные мессенджеры, отказывающиеся от любого сотрудничества с властями в вопросах раскрытия информации о переписке пользователей.

А вот бежать обратно к российским соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники" украинские пользователи вряд ли станут, говорят эксперты. Там безопасность тоже никто не гарантирует. "Прибегать к радикальным мерам не рекомендую. Facebook умеет признавать и исправлять свои ошибки. Цукерберг заявил, что теперь контроль сторонних приложений усилится. И в каждом профиле будут отображаться Applications, которым пользователь предоставил доступ к своим данным. И, судя по тому, что на следующий день начались масштабные сбои в Facebook, разработчики уже активно воплощают нововведения в жизнь", - рассказала руководитель SMM направления рекламного агентства DIEVO Виктория Ляльченко. Кроме того, эксперты советуют провести ревизию данных, которые пользователи предоставили соцсетям, и удалить лишние.

Каждый может получить копию данных, которые Facebook хранит о вас. Эту информацию соцсеть продает практически всем желающим. Получить копию можно на странице facebook.com/settings. Файл весит в среднем от 300 до 500 Мб.

УСБН Одесса

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