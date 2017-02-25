Скандал: Журналистов BBC, CNN и New York Times не пустили на брифинг в Белом доме

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер провел брифинг для значительно более узкого круга журналистов, чем обычно.

Об этом сообщает ВВС.

"Журналистам ряда ведущих американских СМИ, а также ВВС запретили присутствовать на пятничном брифинге представителя Белого дома. Кроме ВВС, посетить брифинг не смогли представители телеканала CNN, газет New York Times и Los Angeles Times, а также сайтов BuzzFeed News и Politico", - говорится в сообщении.

Как пишет New York Times, репортеров не пустили в офис пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, расположенный в Белом доме. Его помощники избирательно провели в его офис других репортеров, участие которых в брифинге, по словам Белого дома, "была заранее подтверждена".

Среди допущенных к брифингу оказались представители каналов ABC, CBS, Fox News, сайта Breitbart News, агентства Reuters, газет Washington Times и Wall Street Journal.

Журналисты агентства Associated Press и журнала Time, которым также разрешили пройти, решили не принимать участие в брифинге в знак протеста.

New York Times отмечает, что пятничный брифинг "под запись", но "без камер" у пресс-секретаря Белого дома обычно посещает "небольшая группа" журналистов. Но, как отмечает издание, администрации предыдущих президентов США никогда не выбирали репортеров для этих встреч "вручную".

Тем временем, в Белом доме дали понять, что ничего необычного не случилось.

"Мы пригласили журналистов из пула Белого дома, все они были представлены. Также мы прибавили еще несколько человек, которые в пул не входят. Ничего более", - говорится в письме представителя Белого дома Сары Гакаби Сандерс.