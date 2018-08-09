Skype должен умереть. Как мессенджер Slack завоевывает мир

Slack вскоре может стать одним из самых прибыльных мессенджеров

Приложение для бизнес-коммуникации Slack имеет 3 млн платных пользователей и 8 млн ежедневных активных посетителей. Эксперты предрекают, что в ближайшее время стоимость компании может вырасти до $7 млрд и Slack начнет продавать свои акции.

Сегодня в мире существует множество различных мессенджеров - с веселыми стикерами, с быстрой видеосвязью, с удобным интерфейсом и даже с интегрированными программами. Каждый пользователь может выбрать современное средство общения, какое ему придется по вкусу или каким пользуется большинство из его окружения.

Но, в последнее время, нишу коммуникаций внутри предприятий уверенно оседлал корпоративный мессенджер Slack. Запущенный всего несколько лет назад, Slack является одним из самых популярных решений для общения, передачи и хранения информации в различных профессиональных кругах.

Источники издания TechCrunch сообщают, что в ближайшее время к инвесторам Slack могут прибавиться еще два крупных игрока - Dragoneer и General Atlantic. В статье пишут, что это должно принести мессенджеру $400 млн и увеличить его стоимость до $7 млрд и более.

Согласно статистике компании, у них действительно есть все шансы для этого. Будучи самым быстрорастущим мессенджером в истории, Slack насчитывает более 1000 сотрудников, имеет не менее 3 млн платных подписчиков и каждый день этим приложением пользуются больше чем 8 млн людей.

Из-за быстрой работы, способности комфортно совмещать много разных блоков диалогов и обрабатывать практически все медиаформаты, сервисами Slack пользуются около полмиллиона компаний в 100 странах мира.

Среди известных крупнейших подписчиков Slack - международный банковый холдинг Capital One, американский интернет-аукцион eBay, компьютерный гигант IBM, культовая киностудия 21st Century Fox и 65 из 100 лучших компаний по версии журнала Fortune.

Действительно, компания имеет неплохие перспективы для развития и инвестиций, но пока является слишком мелкой для конкуренции с главными игроками рынка. К примеру, количество активных пользователей WhatsApp достигает около 1.5 млрд человек, что в 187 раз больше.

Основным конкурентом Slack считается Microsoft Teams, который за год на рынке смог собрать 200000 компаний-клиентов.

Как пишет Business Insider, скачек в рыночной стоимости Slack произошел в июле 2017-го, когда компания получила $250 млн финансирования от SoftBank. Тогда цена мессенджера возросла от $3.8 млрд до $5.1 млрд.

В сентябре 2017-го Slack отчитался, что их годовая прибыль составила более $200 млн. Конечно, без данных об убытках компании, сложно сказать насколько успешны эти цифры. Тем не менее, многие эксперты предрекают, что вскоре, после очередных крупных инвестиций, мессенджер может превратиться в публичную акционерную компанию и будет продавать собственные ценные бумаги на фондовых рынках.

Хотя, в интервью для Bloomberg год назад, главный руководитель Slack Стюарт Баттерфилд заявил, что "до перехода Slack к публичной компании еще годы".

Напомним, Slack был запущен в 2013-м одним из основателей фотохостинга Flickr Стюартом Баттерфилдом и вскоре стал популярным корпоративным мессенджером с интегрированными приложениями и различными функциями диалогов.

В конце 2016-го НВ сообщало, что Slack запустил видеочаты с возможностью совершать звонки через другие сервисы, вроде Google Hangouts или Zoom, подключенные к нему.

Сейчас, по данным компании, больше половины пользователей Slack находятся вне США, Италия является самым быстрорастущим рынком Slack за пределами США с платными подписчиками, а Япония недавно обогнала Великобританию и стала вторым по величине рынком ежедневных активных пользователей.