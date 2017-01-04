Словами 2016 года в Украине стали "коррупция", "оффшор" и "е-декларация"

Онлайн-словарь современного украинского языка и сленга "Мыслово" назвал "коррупцию" словом 2016 года. Об этом говорится в сообщении на сайте словаря.

В словаре объясняют, что коррупция стала главной проблемой, которая вспоминалась на протяжении прошлого года в разных контекстах.

Двумя другими словами-открытиями 2016 года называют словам "оффшор" и "е- декларация", которые "также являются составляющими более широкого семантического поля коррупции, которые на протяжении года подогревали интерес к этой теме".

"Среди других важных слов в прошлом году мы выделили: банкопад - массовая ликвидация Национальным банком проблемных банков, безвиз - сокращение от словосочетания "безвизовый режим", брекзит - выход Великобритании из ЕС, зрада/перемога - лексическая пара, которая используется пользователями соцсетей для оценки политических событий", - отмечается в сообщении.

Словарь "Мыслово" избирает слово года в четвертый раз. Словом 2015 года была избрана "блокада" (речь о блокаде оккупированного Крыма), словом 2014 года - "киборги" в значении "защитники Донецкого аэропорта". "Евромайдан" был избран главным словом 2013 года.

Напомним, что "Страна" составила свой Алфавит из главных слов уходящего года. Все что было в нашей стране от "Аттестации" и "Авакова" до "Я от Кононенко".

Ранее самое популярное слово 2016 года назвал Оксфордский словарь.