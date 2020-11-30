Словом року за версією словника Merriam-Webster стало "пандемія"

Укладачі американського тлумачного словника Merriam-Webster вибрали словом 2020 року іменник "пандемія". За їхніми словами, вибір заснований на статистичних даних про те, які слова в році, що минає, користувачі шукали в словнику найчастіше.

Укладачі наводять визначення слова року. "Пандемія" - це спалах захворювання, який відбувається на великій географічній території (у багатьох країнах або континентах) і зазвичай вражає значну частину населення.

Відзначається, що перший стрибок зростання кількості пошуків слова "пандемія" у словнику спостерігався 3 лютого, коли першого пацієнта з коронавірусом у США виписали з клініки в Сіетлі. Тоді число пошуків слова виросло на 1621% в порівнянні з попереднім роком. Користувачі почали активно шукати слово "пандемія" у 20-х числах січня, коли стало відомо про перший підтверджений випадок захворювання в США.

У березні "пандемію" шукали на 4000% частіше, ніж в 2019 році. 11 березня, коли Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією, число запитів цього слова на сайті Merriam-Webster зросло на 115 806% в порівнянні з тим же днем роком раніше.

До списку слів 2020 року також увійшли "коронавірус", "урізати фінансування" (defund), "Мамба" (кількість пошукових запитів зросла після смерті баскетболіста Кобі Брайанта, у якого було прізвисько "Чорна Мамба"), "Кракен" (в липні 2020 року в Національній хокейній лізі почав грати клуб "Сіетл Кракен"), "карантин", "довоєнний" (antebellum), "зловтіха", "безсимптомний", "незалежно від", "ікона" та "нісенітниця".

Словом року за версією словника Collins English Dictionary цього року став іменник "локдаун".

А Оксфордський словник англійської мови не зміг цьогоріч вибрати одне, найголовніше, слово року. Замість цього він опублікував цілий ряд понять, які були важливими в цей непростий для всіх рік.



