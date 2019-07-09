Смешко: У нас зараз прохідний двір. Подивишся телевізор — і рука тягнеться до пістолета

В Україні культура зараз зводиться до примітивних речей. І це — турбота уряду. Про це заявив лідер партії «Сила і Честь» Ігор Смешко в інтерв’ю лікарю Євгену Комаровському.

«Я багато історичних есе написав за останній час, намагався зрозуміти історію нашого народу — з часів античних до сьогоднішнього дня. Можу помилятися, але я для себе сформулював: Бог, свобода, сім’я і батьківщина були і завжди залишаться основними духовними цінностями нашого народу», — сказав Ігор Смешко.

За його словами, навіть «моя хата скраю» — це вимушене, коли всі три імперії рвали український народ на шматки і проходили через нас. «У нас же, фактично, ніколи не було свого короля, імператора або царя. Ми ховалися з споконвічної жагою свободи, жагою захистити свою сім’ю: мовляв, та чорт з вами і з вашим урядом. Наш народ так виживає, паралельно існуючи з урядом: уряд сам по собі, а народ виживає сам по собі», — зазначив лідер партії «Сила і Честь».

На думку політика, ця ситуація має як позитивний, так і негативний ефекти. «Ми стали підозрілими, заздрісними, для нас успіх людини поруч не завжди стимулює, щоб допомагати йому. Ми ці всі якості повинні подолати. А як можна їх подолати? Вихованням, культурою. Цим має займатися і держава, і політичні партії. Четверта сила держави — це інформація. Подивіться, який потік депресивного бруду ллється з телевізорів. Подивишся телевізор і рука тягнеться до пістолета. У всіх країнах це регулюється», — наголосив Ігор Смешко.

Він нагадав, що, наприклад, у Сполучених Штатах діє поправка до закону Сміта-Мундта 1948 року про інформацію. «Тому що була ворожа пропаганда, була пропаганда Геббельса, який сказав «дайте мені на рік засоби масової інформації, я з будь-якої нації зроблю стадо баранів», була пропаганда комуністична. І вони зрозуміли, що треба захищатися. Але вони розділили це тоді: створили «Голос Америки», «Голос Європи», щоб представляти американський образ світу, щоб воно допомагало національній безпеці і оборони країни. Але забороняли всередині країни давати пропагандистський контент, тому що в країні було багато і поганого», — зазначив лідер партії «Сила і Честь».

За словами Ігоря Смешка, коли Росія розгорнула пропаганду, що вона розхитує Європу і США, праві почали піднімати голову, ліві почали піднімати голову, американці зробили поправку в свій закон: контент всередині країни також повинен бути в інтересах національної безпеки та оборони США. Є критичний рівень, за яким руйнувати віру народу в свій уряд, в свої ідеї — це вже загроза національній безпеці.

«Де у нас орган, який цим займається? У США цим займається, до речі, Міністерство оборони і Рада безпеки. Для того, щоб зберегти віру в свої цінності, ідеали, а не всю інформацію пускати. У нас же прохідний двір зараз. Культура забита, загнана, хто про неї говорить? У нас культура зараз зводиться до примітивних речей. Це все теж турбота уряду. Треба поміняти політичну еліту. Як? Єдиний спосіб — це вибори. Я дуже радий, до речі, що наш виборець (за останніми дослідженнями, два мільйони проголосувало за мене на президентських виборах) — 62% людей з вищою освітою. Це як раз з тих 30%, які майже не ходили на вибори. Але іншого шляху немає», — підсумував Ігор Смешко.