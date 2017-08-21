СМИ: Кремль хочет через сайт знакомств обеспечить явку на выборах

Российский сайт знакомств Мамба выпустил приложение под названием "Вместе на выборы", которое им "посоветовали" в администрации президента РФ

Кремль решил привлечь сайт знакомств Мамба для повышения явки среди молодежи на губернаторских выборах и прицелом под выборы президента в 2018 году. Об этом сообщает Дождь.

"Выпущено приложение, помогающее найти половинку и вместе пойти на выборы. Если эксперимент удастся, его можно будет использовать во время президентской кампании в 2018 году", - сказали источники, близкие к Кремлю.

Служба знакомств Мамба выпустила приложение под названием "Вместе на выборы".

В приложении молодым людям предлагается найти себе пару, встретиться в единый день голосования на выборах губернатора 10 сентября (проходят в 16 регионах, - ред.) и вместе проголосовать.

"При поиске пары дается фотография "кандидата" и предлагается ответить на вопрос: "Пойдешь с ней (с ним) на выборы?". При совпадении положительных ответов у парня и девушки пользователь получает сообщение: "Похоже, мы понравились друг другу. Мы можем вместе пойти на выборы 10 сентября". После этого пользователи получают возможность переписываться. Также в приложении можно найти избирательный участок, удобный обоим пользователям", - отмечается в сообщении.

Генеральный директор Мамбы Андрей Бронецкий сказал, что запустить такое приложение им "посоветовали". На уточняющие вопросы, была ли это администрация президента или Центризбирком, он не ответил.

"Идея разработки такого приложения принадлежит технологам, которые сотрудничают с внутриполитическим блоком Кремля," - сказали два человека, близких к президентской администрации РФ.

ЗАО Мамба через кипрский оффшор на 31% принадлежит Mail. ru Алишера Усманова, основным акционером себя называет группа Финам.