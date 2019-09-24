СНБО: Оснований для введения санкций против телеканалов "112 Украина" и NewsOne нет

Законодательство позволяет вводить санкции против юрлиц-резидентов исключительно в случае их причастности к террористической деятельности. СБУ не смогла предоставить такие факты в отношении работы телеканалов

Совет национальной безопасности и обороны заявляет, что оснований для введения санкций против телеканалов NewsOne и "112 Украина" не обнаружено. Об этом в СНБО сообщили в ответ на информационный запрос "Українських Новин".

В ведомстве сообщили, что постановление Верховной Рады от 4 октября 2018 года с инициативой ввести санкции против телеканалов было рассмотрено СНБО 19 марта текущего года.

В связи с тем, что украинское законодательство позволяет вводить санкции против юрлиц-резидентов исключительно в случае их причастности к террористической деятельности, то СНБО поручил Службе безопасности Украины провести соответствующую проверку указанных в постановлении компаний (ООО "Новини 24 години", ООО "Партнер ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ", ООО "ТВ Вибор", ООО "Новий формат ТВ" и ООО "Ариадна ТВ").

"Службой безопасности Украины фактов, подтверждающих участие указанных юридических лиц в террористической деятельности, не предоставлено", - сказано в ответе СНБО.

Таким образом, не обнаружено оснований для введения санкций.

Напомним, что 4 октября 2018 г. Верховная Рада Украины приняла постановление об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении вещателей телеканалов "112 Украина" и NewsOne.

Эти ограничения "112 Украина" считает ущемлением свободы слова и угрозой независимой работе СМИ в Украине, поэтому за защитой телеканал вынужден обратиться к международным организациям. Были направлены письма президенту Еврокомиссии Дональду Туску, еврокомиссару Федерике Могерини и генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду.

Притеснения в работе телеканал "112 Украина" испытывает с начала своего основания и считает недопустимыми анонсированные отмену лицензий телеканала и запрет на использование радиочастот.

Позже в Европарламенте начался сбор подписей под обращением к Верховной Раде с призывом пересмотреть решение об обращении к СНБО по вопросу введения санкций по отношению к телеканалам "112 Украина" и NewsOne.