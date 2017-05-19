СНБО: Украинцев не будут наказывать за посещение запрещенных российских сайтов

Украинцев не будут наказывать за посещение запрещенных российских сайтов. Об этом заявил руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Украины Валентин Петров в эфире телеканала "1+1".

"Мы не касаемся контента, и даже если какие-либо пользователи - сейчас появилось много рецептов обхода, разные VPNы, TORы - пожалуйста, пользуйтесь, пользователи никоим образом за это не будут наказываться", - сказал Петров.

Напомним, что 17 мая вступил в силу указ президента, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении экономических и других санкций. В новом санкционном списке оказались 1228 физических и 468 юридических лиц. В этом году Украина впервые ввела санкции в отношении российских компаний интернет- и медиаотрасли, таких как Mail.ru Group, "Яндекс", "ВКонтакте" и "Одноклассники". Также под ограничительные меры попал ряд российских СМИ: медиахолдинг "РБК", "Звезда", "ТНТ", "Москва Медиа", "Россия сегодня" (РИА "Новости"), "Наше радио", "НТВ-Плюс", НТВ, "Первый канал", "Россия 24", "РТР-Планета", а также производители антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского", "Доктор Веб" и поставщики популярных ERP-систем ООО "1С", ООО "Корпорация "Парус", ЗАО "Галактика Центр".

Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации, сообщала, что за невыполнение указа президента о запрете в Украине ряда российских социальных сетей и веб- сервисов интернет-провайдеры понесут административную ответственность в виде штрафа в размере до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.