Снимок убийцы посла России в Турции одержал победу на World Press Photo

Снимок с места убийства посла России в Турции Андрея Карлова фотографа Associated Press Бурхан Озбилиджи получил главный приз престижного конкурса в области фотожурналистики World Press Photo. Посол был застрелен 19 декабря 2016 года на выставке в Анкаре. Убийцей является сотрудник полиции Мевлют Алтынташ.

Фото: Снимок убийцы посла России в Турции

Фотографию сделал Бурхан Озбилиджи из AP

World Press Photo является независимой, некоммерческой организацией, штаб- квартира которой находится в Амстердаме. Организация, основанная в 1955 году, проводит крупнейшую и самую престижную ежегодную премию в области фотожурналистики.

На выставку "Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки" фотограф попал случайно. По словам Бурхана Озбилиджи, он предполагал, что это будет совершенно рутинное мероприятие, на которое он заглянул по дороге из редакции домой, передает "Медуза".

Когда посол РФ Андрей Карлов начал свою речь, фотограф подошел поближе, чтобы сфотографировать его. В этот момент раздались выстрелы.

"Тело посла лежало на полу всего в нескольких метрах от меня. Я не видел крови; думаю, он мог быть ранен в спину. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы осознать, что произошло: человек умер прямо передо мной; жизнь покинула его у меня на глазах", - вспомнил Озбилиджи.

Styler РБК-Украина

По его словам, сначала он не понял, почему началась стрельба. Он предположил, что стрелок мог быть "чеченским боевиком", и лишь потом Озбилиджи понял, что убийца кричал про сирийский Алеппо, в бомбардировках которого участвовала российская авиация.

"Конечно, я был напуган и знал, насколько опасно это может быть - если он повернется в мою сторону. Но я немного приблизился и снимал его, пока он запугивал отчаявшихся пленников. Вот как я размышлял: "Я здесь. Даже если меня ранят или убьют, я журналист. Мне нужно делать свою работу. Я могу сбежать, не сделав фотографий. Но в этом случае мне потом нечего будет ответить на вопрос, почему я не сделал снимки", - рассказал фотограф.

.

