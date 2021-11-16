Сьогодні в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення та зв'язку Свято встановили Указом Президента від 11 листопада 1994 року. Але його історія розпочалася за 70 років до цього, коли у Харкові вийшла в ефір перша в Україні радіопрограма.

Перші слова з гучномовців у Харкові прозвучали о 19:00:

"Алло! Говорить Харків! Усім, усім, усім! Працює перша в Україні радіотелефонна станція!", - з цього радіоповідомлення почалася історія радіо в Україні.

У 1953 році Радіоуправління почало і телемовлення каналу "Українське телебачення", а після "перебудови" в Україні почало з'являтися комерційне телебачення. Так, в кінці 1989 року мовлення почав перший приватний канал "Тоніс", який згодом перетворився на "ТЕТ". Державні телеканали України з 1991 року отримали назву УТ-1 і УТ-2.

Канал Національної телекомпанії України ма' назву "UA: Перший" і з квітня 2015 року є суспільним. На його рахунку понад 50 авторських програм, каналу належать права на транслювання різних спортивних змагань світового рівня (футбольні матчі Ліги Європи та Ліги Європи, Євро, Олімпіади), а також музичного конкурсу Євробачення.

Сьогодення важко уявити без радіо, телевізорів, інтернету, мобільного зв'язку. Вони вкорінилися в наше життя, зробили його зручними та інформативним. Всі ці блага нам щомиті надають люди, які працюють в галузі радіо, телебачення та зв'язку в Україні.