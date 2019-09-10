Соцсеть ВКонтакте заработала в Украине

Разработчики ресурса обошли защиту украинских провайдеров. Но пока работает только мобильное приложение

Украинские пользователи стали беспрепятственно заходить на запрещенные российские сайте, а именно в социальную сеть "ВКонтакте". Интернет- провайдеры пока ничего сделать с этим не могут. Об этом пишет Liga.Tech.

Сообщается, что разработчики популярного сервиса научились обходить блокировку и на данный момент в мобильное приложение "ВКонтакте" можно зайти через сеть практически любого провайдера. Так, например доступ к ресурсу есть со всех мобильных операторов, а многие интернет-провайдеры пока не могут повторно заблокировать доступ.

В компании "Воля" отметили, что официальное приложения использует встроенный VPN-сервис и операторы ничего не могут поделать с этим. В "Укртелекоме" также заявили, что соцсеть заблокировать пока не удается, но специалисты уже пытаются исправить эту проблему. В то же время в "Киевстаре" заявили, что закрыли доступ именно к веб-ресурсам, а мобильные приложения заблокировать пока не могут.

"Мобильные приложения - это программы со своей внутренней методикой работы, где разработчик может устанавливать по умолчанию такие опции, как proxy server и vpn для "обхода" блокировок. Но это ответственность разработчиков, на которых телеком-оператор не имеет влияния", - объяснили в "Киевстаре".

То же самое говорят и в компании "Vоdafone Украина", при этом отметив, что на сегодня нет инструментов, чтобы обойти этот "обход".

Как известно, в Киеве есть интернет-провайдер, который принципиально не блокирует доступ к запрещенным российским ресурсам.

"Мы и не блокировали никогда. Две недели назад получили предписание от телеком-регулятора в результате плановой проверки, и оспариваем его в суде", - сказал основатель интернет-провайдера "НетАссист" Максим Тульев.

В НКРСИ отметили, что в ходе плановых проверок обнаружили только двух таких операторов. Теперь им грозит штраф от 850 до 3400 грн.

Напомним, в мае 2017 года тогдашний президент Петр Порошенко подписал указ о запрете использования на территории Украинфы социальных сетей "ВКонтакте", "Одноклассники", а также ресурсов "Яндекса" и Mail.ru.

Ранее советник президента и новоизбранный депутат Верховной Рады Никита Потураев заявил, что доступ к российским соцсетям, которые были запрещены после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе, восстановлены не будет.

Следует отметить, что срок действия санкций против российских интернет- ресурсов истекает весной 2020 года. Вместе с тем, многие украинцы продолжают по сей день пользоваться запрещенными в Украине сервисами, используя различные технические лазейки.