Соцсетям нужен механизм ответственности пользователей - Фергюсон

Британский историк считает, что ведущие сетевые платформы должны пересмотреть свой подход к информации, которая через них распространяется

Социальные сети крайне уязвимы для фейковых новостей и популистских манипуляций, и практика показала, что для демократии это крайне опасно. Такое мнение высказал шотландский историк Нил Фергюсон в интервью LIGA.net на форуме Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

"Исследования показывают, что более 80% американцев сейчас получают информацию преимущественно из социальных сетей, а это значит, что сетевые платформы оказывают определяющее влияние на общественные настроения. Игнорировать эту тему больше нельзя", - сказал Фергюсон. По его мнению, несколько крупных интернет-сервисов сконцентрировали на своих площадках большую часть пользовательского трафика и тем самым значительно облегчили для авторитарных режимов "заражение" информационной среды фейками и дезинформацией. Для решения этой проблемы Фергюсон предлагает пересмотреть принципы государственного регулирования соцсетей на уровне законодательства США.

"Представляется необходимым, чтобы Google, Facebook, Twitter и другие крупные игроки были поставлены перед необходимостью создать механизмы, обеспечивающие не только право пользователей на высказывание, но и их ответственность за него - потому что если они этого не сделают, ответственность придется нести самим компаниям", говорит Фергюсон. При этом он считает, что речь не может идти о каком бы то ни было ограничении свободы слова, которая является фундаментальной для современной демократии.

В июле 2018 года основатель Facebook Марк Цукерберг заявил в интервью, что его компания рассматривает возможность найма 20 тысяч сотрудников для мониторинга контента и сказал, что осознает ответственность социальной сети перед обществом.