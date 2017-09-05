Соучередитель украинской соцсети Ukrainians заявила о прекращении разработки

Соучредитель украинской социальной сети Ukrainians Александра Струмчинская заявила о прекращении проекта.

Об этом 4 сентября она сообщила в фейсбуке.

"Меня поставили перед фактом, что разработка украинской социальной сети прекращается. Мне очень жаль. И я откровенно прошу прощения и благодарю всех пользователей, которые вместе со мной искренне верили в реализацию и успех этого проекта", - написала Струмчинская.

По ее словам, разработчики отказались дорабатывать соцсеть и передавать ее кому-то другому.

"Ситуация такова: моего голоса недостаточно, чтобы самостоятельно продолжать реализацию проекта - руководство компании разработчиков (соучредители сети) отказались не только от самостоятельной разработки, но и от возможности её передачи любой другой стороне, которая смогла помочь мне выполнить вам обещанное", - добавила Струмчинская.

Причин такого решения она не уточнила.

В настоящее время в соцсети Ukrainians зарегистрировано более 396 тыс. пользователей.

Напомним: ранее команда из 30 программистов канадской компании StartupSoft вместе с украинкой Александрой Струмчинской приступили к созданию украинской социальной сети Ukrainians одновременно для трех платформ: web, iOS и Android.

Прежде чем инвестировать капитал и время в разработку этого продукта, инициаторы идеи хотели убедиться в ее необходимости. В начале июня разработчики представили первую версию соцсети, а спустя пять дней после запуска в ней зарегистрировались более 100 тыс. пользователей.