Соучредитель Apple Стив Возняк удалил страницу в Facebook

Соучредитель компании Apple Стив Возняк удалил аккаунт в социальной сети Facebook из-за скандала с доступом к данным о 87 миллионах пользователей.

Об этом сообщает USA Today.

"Пользователи отлают каждую деталь своей жизни Facebook... а Facebook зарабатывает много денег на рекламе благодаря этому. Прибыль зависит от информации пользователя, но пользователи не получают никакой выгоды", - сказал он.

По словам Возняка, он скорее бы платил за пользование Facebook, чем позволил соцсети пользоваться собственным персональным аккаунтом для рекламы.

"Apple зарабатывает свои деньги благодаря хорошему продукту, а не на вас. Как говорят, с Facebook вы - продукт", - добавил сооснователь Apple.

Напомним, 17 марта издание The New York Times и The Observer опубликовали статьи, где говорилось, что британско-американская компания Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50-ти миллионов пользователей соцсети Facebook без их согласия. Целью сбора данных было создание программного обеспечения для предвыборной кампании тогдашнего кандидата в президенты США Дональда Трампа, для предсказания электоральных решений.

Основатель Facebook Марк Цукерберг он признал вину соцсети в утечке данных и рассказал о шагах, которые позволят предотвратить это в будущем. Позже глава отдела технологий Facebook Майк Шропфер заявил, что количество пользователей соцсети Facebook, персональные данные которых без их ведома собирала компания Cambridge Analytica, выросло с ранее заявленных 50 миллионов до 87 миллионов.