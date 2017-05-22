Соучредитель Twitter извинился за победу Трампа на выборах

Twitter президента США читают более 30 млн пользователей.

Соучредитель сервиса Twitter Эван Уильямс извинился за то, что его проект невольно помог Дональду Трампу стать президентом США.

Об этом он сказал в интервью The New York Times.

Уильямс отметил, что роль Twitter в победе Трампа - это "очень плохая вещь".

"Если он действительно не стал бы президентом без Twitter, тогда да, прошу прощения", - сказал Уильямс.

В марте 2017 Трамп заявлял, что не стал бы президентом, если бы не Twitter, где он может непосредственно доносить свои идеи до избирателей. Его личный Twitter читают более 30 млн пользователей.

Как отмечает издание, Белый дом пока не предоставил комментариев по этому поводу.

Напомним, что Дональд Трамп является активным пользователем Twitter, в котором часто позволяет себе противоречивые оценки и некорректные высказывания. В частности, он без всякой аргументации обвинял СМИ в "фабрикациях", а судью, который приостановил действие его антимиграционного указа, называл "так называемым судьей".

Как сообщалось в декабре, главу Twitter Джека Дорси не позвали на встречу с Трампом за отказ сделать эмодзи против Клинтон.