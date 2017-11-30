"Спасибо за поддержку". Зеленский закрывает запрещенный в Украине сериал "Сваты"

Студия "Квартал 95" прекращает работу над сериалом "Сваты", который накануне запретили показывать в Украине. Об этом руководитель проекта Владимир Зеленский сказал в комментарии "Гордону".

Сериал запретили из-за внесения его ведущего актера Федора Добронравова в черный список Минкульта.

Зеленский пообещал опубликовать видеообращение, в котором подробно расскажет о ситуации, которая сложилась вокруг сериала. Также шоумен поблагодарил всех за поддержку.

"Мы отказываемся дальше работать с проектом "Сваты". Я записал свой видеокомментарий, который будет опубликован в Facebook. Там все сказано. Мне нечего больше добавить. Я не хочу, чтобы меня как-то неправильно поняли. Спасибо большое всем за поддержку", - сказал Зеленский.

Напомним, что Зеленский показал "на наперстках", как закрывали сериал "Сваты".