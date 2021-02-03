США підтримали блокування трьох телеканалів Медведчука

Посольство США в Україні підтримує запровадження санкцій РНБО проти телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK.

Про це посольство США повідомило в Twitter у середу, 3 лютого.

"США підтримують зусилля з протидії зловмисному впливу Росії, докладені вчора на захист суверенітету й територіальної цілісності відповідно до її законодавства. Ми всі маємо працювати разом, щоб не давати застосовувати дезінформацію як зброю в інфовійні проти суверенних держав", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні стало відомо, що Євросоюз в неофіційній реакції також схвалив блокування телеканалів Медведчука "112 Україна", NewsOne і ZIK.

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака, якого називають "правою рукою" Віктора Медведчука.

Санкції поширюються і на телеканали "112 Україна", NewsOne і Zik. Вони вже припинили своє ефірне мовлення.

Раніше Зеленський вважав, що не має повноважень закривати телеканали. Сьогодні він прокомментував своє рішення щодо блокування каналів.

Крім того, СБУ підтвердила санкції проти літаків, якими Медведчук і Козак літали в РФ.

А ЗМІ з'ясували, що телеканали "112 Україна", NewsOne і Zik отримували фінансування від компанії з ОРЛО.