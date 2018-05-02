США удваивают помощь Украине на укрепление кибербезопасности - Митчелл

США удваивают помощь Украине на укрепление кибербезопасности и выделят 10 миллионов долларов вместо пяти.

Об этом сказал помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Весс Митчелл на брифинге после встречи с Президентом Украины Петром Порошенко в Администрации Президента, сообщает корреспондент Укринформа.

"Также мы обсудили вопросы кибербезопасности, и я с гордостью могу объявить, что мы удваиваем объем помощи в этом направлении, в укреплении кибербезопасности - с пяти до десяти миллионов долларов", - сказал Митчелл. Читайте также: Гройсман рассказал помощнику госсекретаря США о переговорах с МВФ

Как сообщал Укринформ, 1 мая помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Митчелл начал трехдневный визит в Украину, во время которого проведет встречи с руководителями государства, политическими лидерами и представителями неправительственного сектора.

Украина стала третьей страной в международном турне Митчелла - перед этим он вместе с госсекретарем Майком Помпео принимал участие в заседании министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе, а также совершил визит в Тбилиси.