США выделили около 1 млн долл. на оборудование для вещания на Крым и Донбасс

Соединенные Штаты Америки выделили около миллиона долларов на телерадиовещательное оборудование, которое поможет передавать украинский телесигнал на территорию аннексированного Крыма и неподконтрольную Киеву часть Донбасса. Об этом 13 сентября на пресс-конференции сказал заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент, передаёт УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Соединенные Штаты Америки выделили около миллиона долларов на телерадиовещательное оборудование, которое поможет передавать украинский телесигнал на территорию аннексированного Крыма и неподконтрольную Киеву часть Донбасса. Об этом 13 сентября на пресс-конференции сказал заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент, передаёт УНН со ссылкой на Радио Свобода.

"USAID поддержал усилия наших украинских партнеров, вложив почти миллион долларов в высокопрофессиональное телерадиовещательное оборудование, которое обеспечит качественный украинский контент для более чем четырех миллионов жителей на юге и востоке Украины, включая около двух миллионов граждан, которые сейчас не имеют доступа к эфирной украинского вещания", - сказал Кент.

Напомним, накануне стало известно, что администрация Дональда Трампа разблокировала средства по программам укрепления обороны и безопасности Украины, финансирование которых было утверждено ранее в бюджетах госдепартамента США и Пентагона. Таким образом, США разблокировали более 390 млн долларов помощи Украине.