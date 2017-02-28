Стець: Высота башни в Чонгаре 150 м, а максимальный радиус распространения радиосигнала 120-130 км

Радиосигнал с башни в Чонгаре распространяется на Генический и Новотроицкий районы Херсонской области, а также Джанкойский и Красноперекопский районы оккупированного Крыма, сообщил министр информполитики Украины Юрий Стець.

Максимальный радиус распространения радиосигнала с построенной в Чонгаре Херсонской области башни для организации вещания на оккупированный Крым и южные районы области составляет 120-130 км, сказал министр информполитики Украины Юрий Стець в интервью "Укринформу".

"Высота новопостроенной башни составляет 150 м, максимальный радиус распространения радиосигнала - 120-130 км, уверенный прием составляет до 80 км. Территория распространения сигнала: Генический и Новотроицкий районы Херсонской области, а также Джанкойский и Красноперекопский районы Автономной Республики Крым. Также сигнал можно, с определенными препятствиями, принимать в Красногвардейском районе, в северной части Белогорского и Симферопольского районов", - отметил он.

По словам Стеця, технические возможности станции позволят транслировать в дальнейшем все теле- и радиоканалы украинских вещателей, которым будут выданы соответствующие лицензии.

"С прошлой недели чонгарская башня транслирует Общественное вещание, Первый канал Украинского радио. Готовятся к запуску другие радиостанции, которые получили лицензии от Национального совета (по вопросам телевидения и радиовещания Украины. - "ГОРДОН")", - сказал он.

В начале декабря 2016 года в Чонгаре началось строительство 150-метровой башни для организации радиовещания на оккупированный Крым и южные районы области.

Член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский сообщил 9 февраля 2017 года, что Украинское радио и Meydan Radiosi принимаются в FM-диапазоне в северной и центральной части Крыма. В перспективе вещание на полуостров начнут "Радио Крым.Реалии" и "Херсон FM", утверждал он.

4 декабря прошлого года "министр внутренней политики, информации и связи" оккупированного Крыма Дмитрий Полонский заявил, что строительство башни "не имеет никаких перспектив". По его словам, у "властей" полуострова достаточно технических средств, чтобы пресечь неразрешенное российским законодательством вещание на территории оккупированного полуострова.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.