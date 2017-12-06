Столкновения под Радой: около 10 пострадавших с обеих сторон

В среду утром, 6 декабря, в Киеве под зданием Вреховной Рады в результате столкновений между правоохранителями и жителями палаточного городка ранения получили около 10 человек с обоих сторон. Об этом сообщил народный депутат Егор Соболев, передает корреспондент РБК-Украина.

Также сообщается, что часть пострадавших забрали на двух машинах скорой помощи.

На данный момент в лагере под Верховной Радой наблюдается относительное спокойствие.

Напомним, около 6 утра в среду в Киеве под зданием Верховной Рады силовики начали разгон лагеря протеcтующих. Предположительно, целью силовиков было найти палатку Михаила Саакашвили. Отметим, что со стороны активистов есть несколько пострадавших. Некоторые митингующие утверждают, что полиция начала бить людей, спящих в палатках. По словам нардепа Єгора Соболева, правоохранителей было около 200 человек.