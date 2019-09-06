Стрельба в киевском троллейбусе: пострадали двое мужчин

одном из столичных троллейбусов неизвестный открыл стрельбу, сообщил отдел коммуникации полиции Киева в Facebook. В результате инцидента пострадали два человека, правоохранители пытаются разыскать злоумышленника.

"В результате конфликта в общественном транспорте пострадали двое мужчин, которых с огнестрельными ранениями госпитализировали в больницу.

Следователи Голосеевского управления полиции квалифицируют произошедшее как хулиганство", - говорится в сообщении.

Стрельба произошла на улице Федорова в Киеве. Инцидент произошел в троллейбусе No 40к. По данным правоохранителей, двое пассажиров начали ссориться, а затем началась потасовка. Во время инцидента один из мужчин достал из рюкзака пистолет и выстрелил в сторону оппонента.

"На остановке он вышел из салона, но в конфликт вмешался другой пассажир, который догнал правонарушителя. Во время выяснения отношений на остановке правонарушитель совершил еще три выстрела в мужчину, который заступался за потерпевшего. После этого злоумышленник скрылся", - добавили в полиции.

По словам очевидцев, злоумышленник был одет в куртку песочного цвета, джинсы и при себе имел черный рюкзак.

"Двух пострадавших, 28-ми лет и 43-х лет, госпитализировали. Сейчас им оказывают медицинскую помощь, впоследствии будет установлена степень тяжести телесных повреждений, которые они получили. По информации врачей, жизни пострадавших ничего не угрожает. Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта, проводят неотложные следственные действия, отрабатывают видео с камер наблюдения", - отметил начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

Правоохранители открыли производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Полиция просит возможных свидетелей и людей, которые владеют важной информацией относительно инцидента, обратиться по телефону 102 или по телефону: (063)61-00-375.

В конце августа в Голосеевском районе Киева произошла стрельба между представителями "Муниципальной охраны" и частной охранной фирмы. В результате стрельбы пострадали три человека.

По факту стрельбы правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.