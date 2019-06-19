Студия "Квартал 95" объявила поиск актера для роли "президента Зеленского"

Студия "Квартал 95" объявила конкурс на лучшего актера, будет пародировать основателя студии и президента Владимира Зеленского. Конкурс объявлен на официальном сайте студии.

"Теперь, когда художественный руководитель "Квартала" и сам стал президентом, возник вопрос, кто мог бы лучше выполнить его роль на сцене. Было принято решение провести народный кастинг на роль президента Украины", - сообщает LB.ua.

Участвовать в конкурсе может любой желающий, "главное - продемонстрировать хриплый голос".

"Если вы уверены, что сможете смешно и правдоподобно показать Зеленского, что вам поверят не только близкие, но и охранники на проходной Администрации Президента, присылайте свое видео по адресу: [email protected]t", - говорится в сообщении.

Лучшего "Зеленского" ожидает появление на концерте-съемке "Вечернего квартала".

Требования к конкурсному видео: хронометраж - 1-3 минуты, горизонтальная съемка, четкая картинка и звук.