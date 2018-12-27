Суд Херсона продлил арест руководителю портала «РИА Новости Украина» Вышинскому

Херсонский городской суд продлил до 27 января арест руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Как уточнил ТАСС его адвокат Игорь Мокин, суд лишь частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения. Прокруроры настаивали на продление ареста до 16 февраля. По словам юриста, суд решил, что «для завершения следственных действий с подзащитным будет достаточно тридцатидневного срока».

В российском МИДе подчеркнули, что арест журналиста «является вопиющим нарушением международных обязательств Украины в сфере свободы СМИ». «Требуем от киевского режима прекращения правового произвола в отношении К.В.Вышинского и его незамедлительного освобождения. Призываем профильные международные структуры к реакции и наращиванию давления на украинские власти по этому вопросу»,— говорится в сообщении на сайте ведомства.

Господина Вышинского задержали 15 июня по обвинению в государственной измене и проведении подрывной информационной деятельности против Украины. Он содержится в СИЗО Херсона. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, если суд признает вину господина Вышинского.