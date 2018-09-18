Суд ограничил доступ ГПУ к данным с телефона журналистки "Схем"

Апелляционный суд Киева частично удовлетворил иск руководителя программы журналистских расследований "Схемы" Натальи Седлецкой с жалобой на решение Печерского суда, который разрешил Генпрокуратуре получать данные с телефона журналистки за 1,5 года.

Суд отменил решение Печерского суда и постановил опубликовать новое, которое предоставит ГПУ доступ к меньшему объему данных с телефона Седлецкой.

27 августа Печерский районный суд дал ГПУ разрешение на доступ к информации с телефона Седлецкой. Генпрокурор Юрий Луценко объяснил такие меры расследованием против директора НАБУ Артема Сытника: Седлецкая отказалась предоставить информацию о встрече Сытника с журналистами.

Позже в ГПУ заявили, что суд не давал им разрешения на доступ к содержанию разговоров, контенту SMS и MMS с телефона журналистки. Речь идет только о датах, времени и месте возможного разглашения данных следствия.