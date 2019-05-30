Суд отказал ГПУ в доступе к телефонным переговорам журналистки Бердинских

Печерский районный суд Киева отказал Генеральной прокуратуре в доступе к информации о телефонных переговорах журналистки издания "Новое время" Кристины Бердинских.

Об этом журналистка написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Победа. Печерский суд отказал в удовлетворении ходатайства ГПУ о доступе к данным с моего телефона за 1,5 года. Решение окончательное и не может быть обжаловано! 9 месяцев борьбы наконец закончились победой! Ура, ура, ура", - написала она.

По ее словам, следователь Генпрокуратуры даже не явился на судебное заседание.

Бердинских подчеркнула, что ему как и генеральному прокурору Юрию Луценко должно быть стыдно, потому что они так и не отозвали это бессмысленное ходатайство.

Как сообщали Українськi Новини, ЕСПЧ обязал ГПУ прекратить прослушивание телефонов Седлецкой и Бердинских.

Ранее, 18 сентября суд отменил доступ Генпрокуратуры к мобильным переговорам и СМС Седлецкой. В ГПУ заявили, что в телефонных разговорах Седлецкой и Бердинских ГПУ нужны только даты пребывания в одной геолокации

При этом Совет Европы считает угрозой второго уровня доступ ГПУ к телефону Седлецкой.

Ранее Генпрокуратура получила доступ к телефонным разговорам журналиста "Радио Свободы" по делу Сытника.