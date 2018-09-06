Суд продлил арест Вышинскому до 4 ноября

Херсонский городской суд в четверг продлил срок содержания под стражей руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского до 4 ноября.

"Подозреваемому продлили срок содержания под стражей до 4 ноября", - сообщила "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь прокуратуры АРК Татьяна Тихончик.

Как сообщалось, украинские правоохранители задержали Вышинского в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

16 мая его доставили в Херсон для избрания меры пресечения. 17 мая Херсонский горсуд избрал Вышинскому меру пресечения в виде ареста до 13 июля.

6 июля пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что Вышинский уведомлен о подозрении в незаконном хранении оружия и боеприпасов: "Подозреваемый в госизмене Кирилл Вышинский уведомлен о еще одном подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.263 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) УК Украины".

По ее словам, в ходе проведенных обысков в арендованном индивидуальном банковском сейфе Вышинского были выявлены и изъяты пистолет и патроны к нему. Пистолет является огнестрельным оружием - самозарядным пистолетом модели "FN Browning M1906".

11 июля Херсонский городской суд продлил срок содержания Вышинского под стражей до 13 сентября.

5 сентября Херсонский городской суд в сделал перерыв в рассмотрении ходатайства прокуратуры Автономной республики Крым на продление меры пресечения в виде содержания под стражей руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, удовлетворив ходатайство его защиты о проведении медицинского обследования ввиду ухудшения здоровья Вышинского.

