Суд снял с розыска главреда "Страна.ua" Гужву

Шевченковский районный суд Киева отменил розыск главного редактора интернет- издания "Страна.ua" Игоря Гужвы.

Как передает "Слово и Дело", об этом в четверг, 27 июня, сообщают "Українські новини" со ссылкой на ответ Генеральной прокуратуры.

"Определением Шевченковского районного суда Киева от 13.05.2019 отменен розыск обвиняемого Г. в данном деле в связи с установлением его местонахождения и получения им политического убежища в Республике Австрия, - сказано в нем.

Отмечается, что дело, в котором Гужва пребывает в статусе обвиняемого в неуплате налогов, находится в Шевченковском суде на стадии судебных дебатов.

Напомним, Игоря Гужву обвиняли в вымогательстве. Народный депутат от фракции Радикальной партии Дмитрий Линько заявил, что редакция сайта "Страна.ua" требовала от него деньги за неразмещение компрометирующих материалов.

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