Суд в Москве решил немедленно заблокировать Telegram

Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram на территории России, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд решил: ограничить доступ к информационным системам и программам для электронных вычислительных машин, которые предназначены и используются для приема, передачи, доставки и обработки электронных сообщений пользователей сети интернет и функционирование которых обеспечивается Telegram Messenger Limited Liability Partnership", - огласила решение судья Юлия Смолина в пятницу.

"Решение подлежит немедленному исполнению", - говорится в решении.

Согласно решению суда, ограничение может быть снято в случае, если Telegram предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.

Рассмотрение дела, на которое юристы Telegram не пришли, заняло порядка 20 минут. На вынесение решение у судьи ушло еще около получаса.

Представители Роскомнадзора в суде попросили исковые требования ведомства удовлетворить в полном объеме. По словам одного из юристов регулятора, при обращении в суд они руководствовались, в первую очередь, вопросами безопасности, так как информация, распространяемая в Telegram, может использоваться террористическими и экстремистским организациями, а сведения для ее дешифровки ФСБ так и не получила.

Такие действия мессенджера, считают в Роскомнадзоре, "представляют угрозу интересам Российской Федерации и представляют угрозу жизни и здоровью граждан".

В свою очередь, представитель ФСБ заявила суду, что спецслужба также поддерживает требование Роскомнадзора, поскольку Telegram не только не предоставил ключи для дешифровки сообщений, но и не предоставил информацию о невозможности такое требование исполнить.

6 апреля в Роскомнадзоре сообщили, что ведомством подано "исковое заявление в суд об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram Messenger Limited Liability Partnership". Поводом для обращения в суд послужило неисполнение мессенджером требования закона о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей.

В свою очередь, юристы Telegram заявили, что "требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы, следовательно, требование блокировки также необоснованно".

20 марта Верховный суд отказался удовлетворить иск Telegram о признании незаконным приказа ФСБ об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в интернете ведомству информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых сообщений пользователей.