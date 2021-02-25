Суд зобов'язав провайдерів закрити доступ до російських РБК і LiveJournal і ще 424 сайтів

Голосіївський районний суд Києва зобов'язав інтернет-провайдерів закрити доступ до новинного сайту РБК і блог-платформі LiveJournal (обидві - Росія) і ще 424 інформаційних інтернет-ресурсів у той час, як суд в Харкові зобов'язали закрити доступ до Telegram-каналам "Легітимний", "Пліткарка", "Резидент" та "Картель".

Про це йдеться в повідомленні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), передають Українські Новини.

"Накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі Internet при використанні веб-ресурсів... шляхом зобов'язання інтернет-провайдерів ... закрити до них доступ", - сказано в ньому.

Зазначається, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в Києві було направлено листом від 18 лютого НКРЗІ відповідну ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду від 4 лютого в кримінальному провадженні за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

У перелік сайтів, крім РБК і LiveJournal, входять українські та російські загальнонаціональні та регіональні інформаційні ресурси, а також кілька іноземних сайтів (німецьких, італійських, турецьких тощо).

Зокрема, доступ буде закритий до українських новинних сайтів From-ua і Zaxid.media.

При цьому жоден із зазначених сайтів не входить в ТОП-30 відвідуваних в Україні.

Як повідомляли Українськi Новини, Європарламент закликає Україну заборонити сайт "Миротворець".