Судові позови проти Facebook готують понад 40 американських штатів

Велика група американських штатів включилася в розслідування щодо можливих порушень Facebook Inc антимонопольного законодавства та планує подати позов проти компанії вже наступного тижня.

Про це повідомило в середу інформагентство Reuters із посиланням на кілька джерел, знайомих із ситуацією, передає Укрінформ.

"Позов планують підписати понад 40 штатів", - зазначило одно із поінформованих джерел.

При цьому уточнюється, що ініціатором процесу виступає штат Нью-Йорк.

Поки що невідомо, які саме претензії будуть включені до позову. Одним із припущень у цьому зв'язку називається те, що Facebook намагається придбати менших потенційних конкурентів, і часто за велику оплату. Йдеться і про Instagram та WhatsApp.

Як повідомлялося, у 2019 році Міністерство юстиції США та Федеральна торговельна комісія розпочали антимонопольне розслідування проти чотирьох технологічних гігантів - Amazon, Apple Inc., Google та Facebook.