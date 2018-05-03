Связанная с утечкой данных из Facebook компания Cambridge Analytica закрывается

Консалтинговая компания Cambridge Analytica, которая оказалась в центре скандала из-за использования данных пользователей Facebook, закрывается. Об этом сообщает BBC.

В частности компанию обвинили в ненадлежащем использовании данных 87 миллионов пользователей Facebook в ходе предвыборных кампаний в разных странах мира, в частности, в США.

"В течение последних нескольких месяцев компания Cambridge Analytica была объектом многочисленных необоснованных обвинений, и, несмотря на усилия компании, направленные на то, чтобы исправить эту ситуацию, была облита грязью за деятельность, которая является не только законной, но и широко признается как стандартный компонент интернет-рекламы как в политической, так и бизнес-сфере", - говорится в заявлении компании

Напомним, в США начали расследование в отношении Facebook и Cambridge Analytica за незаконное использование данных пользователя соцсети в ходе выборов 2016 года. Британская компания с помощью программы получила информацию о более чем 50 млн пользователей, на основе чего был разработан алгоритм анализа политических предпочтений избирателей.