Сын Че Гевары попал в базу "Миротворца"

В Симферополе сын кубинского революционера открыл посвященную отцу выставку архивных документов.

Сын кубинского революционера Эрнесто Че Гевары - Эрнесто Гевара Марч попал в базу украинского сайта "Миротворец" из-за незаконного визита в оккупированный Россией Крым.

Кубинский юрист и бизнесмен подозревается в сознательном нарушении государственной границы Украины, участии в пропагандистских акциях России, а также участии в попытках легализации аннексии Крыма РФ.

По данным СМИ, Марч Гевара открыл в Симферополе выставку архивных документов в библиотеке имени Ивана Франко, посвященную отцу.

"Я на 100% поддерживаю Крым и поддерживаю Россию. Без русских и китайцев мир бы сейчас был полон несчастья", - цитирует Марча Гевару "Крыминформ".

Спикер СБУ Елена Гитлянская заверила, что нарушитель украинского законодательства будет привлечен к ответственности.

"Мы реагируем на все нарушения. Если человек нарушил закон, он будет отвечать", - заявила она.

Ранее в апреле за посещение его детьми аннексированного Россией Крыма в базу данных сайта "Миротворец" попал президент Сирии Башар Асад.