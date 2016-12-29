Сюмар заступилась за "1+1"

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар обратилась к председателю Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрию Артеменко с просьбой предоставить информацию, почему произошла задержка с выдачей лицензии телеканалу "1+1".

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Прошу Вас предоставить информацию, почему состоялась задержка с выдачей счета на уплату лицензионного сбора телеканала 1+1 за продление и переоформление лицензии на аналоговое вещание и когда Национальный совет планирует передать лицензию каналу, чтобы его вещание происходило в соответствии с требованиями Закона Украины "О телевидении и радиовещании", - говорится в обращении, фото которого размещено на странице Facebook.

Сюмар отметила, что журналисты этого канала сделали чрезвычайно много для утверждения проукраинской позиции.

"Никаких претензий к их контенту у регулятора не было. Соответственно, канал должен получить лицензию на аналоговое вещание, как за это проголосовал Нацсовет и продолжать вещание. Любые попытки бюрократически "подвесить" возможность вещания будут восприниматься как наступление на свободу слова и попытку переделять медиа-рынок", - подчеркнула она.

Как сообщал Укринформ, редакция телеканала "1+1", конечным бенефициарным владельцем которого является украинский бизнесмен Игорь Коломойский, заявила в четверг, что их пытаются лишить лицензии на вещание. На телеканале уточнили, что, по информации из "надежных источников", Администрация Президента пытается повлиять на принятие решений Национальным советом и передать контроль над каналом "в другие руки".

В свою очередь председатель Национального совета по телевидению и радиовещанию Юрий Артеменко сообщил, что лицензия на аналоговое вещание телеканала "1+1" продлена еще 15 декабря, однако соответствующий бланк выдается в последний день действия истекающей лицензии, то есть именно 29 декабря.