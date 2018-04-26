Telegram могут удалить из-за хитрости России

После начала блокировки мессенджера Telegram в России Роскомнадзор направил электронные письма в Google, Apple и Microsoft с просьбой закрыть возможность скачивания программы. Все эти компании проигнорировали требование российского ведомства.

Причиной игнорирования стали санкции, которые запрещают любые переговоры с руководством Роскомнадзора. В частности, американские компании отказались вести переговоры с Александром Жаровым, нынешним руководителем ведомства.

Сегодня стало известно, что руководитель Роскомнадзора собирается покинуть свой пост. Это приведет к автоматическому снятию санкций с регулятора, что в свою очередь, позволит ведомству вести переговоры с американскими компаниями, а значит добиться удаления мессенджера из Google Play и App Store.

Причастность Александра Жарова к проблемам блокировки Telegram в России стала причиной для его увольнения с должности. Если эти данные достоверны, то в ближайшее время руководитель Роскомнадзора покинет свой пост.